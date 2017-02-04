أكد رئيس جامعة الإسكندرية عصام الكردي أن “رحلة نويبع” التي تعرضت لحادث مروع وأسفرت عن مقتل 10 طلاب وإصابة 42 آخرين تم تنظيمها من قِبل الطلاب دون علم الجامعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “سي بي سي” إلى أن طلاب الفرقة الثالثة والرابعة صيدلة بالجامعة قاموا بتنظيم الرحلة لافتاً إلى أن الطلاب هم من قاموا بالاتفاق على الاتوبيسات مع أحدى الشركات الخاصة.

وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية أنه تم تجهيز المستشفى الجامعي في سموحة لاستقبال الضحايا الذين سوف يتم نقلهم عن طريق طائرات، معلناً وجود 3 حالات عناية مركزة في مستشفى شرم الشيخ وذلك لصعوبة نقلهم.