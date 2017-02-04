دعا الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية سابقا، الشباب لإعادة تنظيم صفوفه وإنشاء تنظيم قوي يعبر عن أفكاره، ويكون له برنامج ويختار له قيادة.

وأضاف البرادعي، في الجزء الخامس من حواره مع برنامج “وفي رواية أخرى”، على التلفزيون العربي: “عشان الشباب مايُحبطش في مصر، الثورات بتاخد وقت، لكن على الشباب واجب هو تنظيم أنفسهم”.

وأكد البرادعي أن التظاهر بالميادين وإسقاط النظام ليس كافياً، فهذا هو الهدف الأول فقط، بينما يجب على الشباب أن ينظموا أنفسهم سياسياً وفكرياً ويكون لديهم برنامج حتى يحكموا ويحققوا أهداف الثورة.

وتابع البرادعي: “عندما أنظر للقوى المدنية أراها في حالة سيئة، وأنا يهمني الشباب فالمستقبل لهم، وباشوف الشباب مش قادر ينظم نفسه ومش قادر يعمل حزب فيه 200 ألف”.

وتابع: “ايا كان اللي في الحكم، عندما ينظم الشباب نفسه هياخدك بجدية، لكن طالما أنت بتشتغل لوحدك ومختلف مع التاني والتالت مش معاكو، هينتهي بيك الأمر لما نراه الآن، واحد في السجن وواحد مختفي قسريًا، يختفي معاها الحرية وحقوق الإنسان، ومعها تختفي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.