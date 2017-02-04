أفادت مراسلة قناة “الغد” الإخبارية في باريس، ماريا مصارع، بأن مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية، الحزب اليميني المتطرف، أطلقت حملتها الانتخابية، استعدادًا لخوض الانتخابات الرئاسة الفرنسية المقررة في 23 أبريل/نيسان، التي وصفها المراقبون بأنها أصعب انتخابات رئاسية تمر بها فرنسا.

وقالت مصارع خلال مداخلة هاتفية لها على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية لينا مسلم، إن استطلاعات الرأي تشير إلى أن مارين لوبان، ربما قد تفوز في الجولة الأولى من الانتخابات، وفي الوقت ذاته تؤكد الاستطلاعات أنها ستخسر في الجولة الثانية في السابع من مايو.

وأشارت مصارع إلى أن الاتهامات بفضيحة الفساد المالي التي تهدد فرانسوا فيون، مرشح الحزب الجمهوري، قللت من حظوظه في الانتخابات الرئاسية.