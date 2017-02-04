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البرادعي ردا على منتقديه: "أساليب فاشية
محمد البرادعي

البرادعي ردا على منتقديه: "أساليب فاشية

السبت، 4 فبراير 2017 09:35 م
كتب - عبد الرحمن دياب

علق الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية سابقا، على الانتقادات التي تعرض لها، ووصفها بـ”الأكاذيب”، موضحا “تعرضت لكمية كذب وتشويه من 4 أنظمة، أول ما قولت بيان الاصلاح قلت صباح الخير عايزين حرية وعدالة اجتماعية، من اختراق صفحة بنتي بمواقع التواصل، إلى أن زوجتي إيرانية والإيرانيين وضعوا لها فلوس في البنك، إلى موقف الوكالة وموقفي من العراق، على إذاعة أحاديثي الخاصة مع عائلتي على التلفزيون”، واصفًا ما حدث معه بأساليب فاشية تمامًا.

وتابع في الجزء الخامس من حواره  ببرنامج “وفي رواية أخرى” المذاع على التلفزيون العربي: “بعد ما خرجت من مصر سألوا عدلي منصور، فقال لهم أنا بيوصلني تقارير عنه” مشيرا إلى أنهم اتهموه بالتحريض على الإرهاب، معلقا على ما واجهه من “انتقادات” بقوله “بيصعب عليا بلدي”.

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