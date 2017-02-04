كشف عمرو الحضري، شقيق عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر، عن أنه يتحدث مع أخيه من خلال “الواتس أب”، مشيرًا إلى أنه يعانى من البرد بسبب تغييرات الجو والرطوبة العالية ويعالج بالمضات الحيوية وصحته فى تحسن.

وقال في حواره من داخل منزل عصام الحضري فى مسقط رأسه بدمياط، في برنامج “على مسؤليتي”، المذاع على شاشة “صدى البلد”، مساء السبت، إنه عندما تصدى عصام لضربة الجزاء فى بوركينا فاسو أدرك أنه قادر على صد باقى الضربات، مبديا تفائله بفوز المنتخب المصري بكأس أفريقيا 2017 رغم صعوبة المباراة غدًا أمام الكاميرون.