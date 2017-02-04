هكذا يكشف مذاق فمك صباحاً عن حالتك الصحيةالسبت، 4 فبراير 2017 09:09 م
هل ينتابك شعور بالقلق عند استيقاظك من النوم، بسبب المذاق الغريب الذي تحس به في فمك؟.. يواجه العديد هذه المشكلة، وعادةً لا يدرك الكثير خاصةً النساء أن الشعور بمذاق سيئ في الفم صباحاً قد يكون مؤشراً لوجود خلل ما.
إذا ما تكرر هذا الإحساس في كل مرة تنهض فيها من النوم، فقد يستوجب الأمر استشارة الطبيب بصفة فورية، ففي بعض الأحيان يشير مذاق الفم السيئ إلى خلل في الكبد، أو المعدة، والمرارة وغيرها من الأجهزة داخل الجسم، وحسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية عن صحيفة Malisha الروسية، فقد يكون مؤشراً لورم أو تسمم، ومن هذا المنطلق، سنقوم بتحليل كل حالة على حدة:
- عموماً، ينبئ الطعم المر صباحاً بوجود خلل في الكبد أو المرارة، وقد يكون مؤشراً على وجود حالة ورم أو تسمم غذائي.
- ومن الممكن أن يكون دلالة على إفراطك في تناول طعام غير صحي لم يتمكن جهازك الهضمي من التفاعل معه.
- وبحسب العديد من الأطباء، فإن العديد من أمراض الكبد والمرارة، قد تسبب الشعور بمذاق مر في الفم عند الاستيقاظ من النوم.
- فيما يشير المذاق المعدني، صباحاً، إلى أمراض الكبد وفقر الدم ومشاكل الأسنان، بالإضافة إلى أنه قد يكون نتيجة للتفاعلات الكيميائية في المعدة مع الطعام أو الدواء.
- أما المذاق الحلو، فهو دليل على وجود مشكلة على مستوى الغدد الصماء، فضلاً عن أنه قد يكون الإنذار الأول لخطب ما في البنكرياس.
- بينما قد يستدعي المذاق الحامض تدخلاً طبياً، فعادةً ما يكون مرتبطاً بالتهاب أو قرحة في المعدة.
- المذاق المالح، يشير لوجود مرض بالجهاز التنفسي العلوي، أو نقص المعادن أو الجفاف، وحتى تتجاوز هذه المشكلة، يمكنك ببساطة شرب كميات كبيرة من الماء، وعلى ضوء كل هذه المعطيات، ينصح الأطباء بعدم تجاهل هذه المشكلة خاصةً إذا ما تكرر الشعور بأحد الأعراض التي ذكرت آنفا بصفة يومية.
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