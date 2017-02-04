أكدت الإعلامية أمانى الخياط، أنه يوجد صراع مكتوم بين البيت الأبيض والمؤسسة القضائية بالولايات المتحدة الأمريكية، ظهرت تجلياتها فى عدول الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن القرار الذى اتخذه تجاه منع دخول موطنى 7 دول إسلامية من بينهم 6 دول عربية، وسمح بدخول من لديه تأشيرات إقامة سارية، بعد أن أصدر القضاء الأمريكى خلاف هذا القرار وسمح للمواطنين الذين شملهم القرار بالدخول، موضحة أن ذلك يدل على أن الطريق غير ممهد كى تنغلق أمريكا على نفسها.

وأوضحت في برنامجها “بين السطور”، المذاع على شاشة “ON live”، أن حادث متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية يستحضر أمور هامة أولها أن المتهم تربى فى أسرة معتدلة حيث أن والده وشقيقه ضابطى شرطة،بينما الأمر الثانى أنه يعمل ويتنقل بشكل دائم بين تركيا ودبى.

وقالت “وفور وقوع الحادث تكالبت وسائل الإعلامية القطرية والتركية على إجراء حوار مع والد المتهم وخصصت له وقت كبير لعرضه بشكل متكرر عبر قنواتهم .. نحن أمام صناعة ثورة بأمتياز”.