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بالصور.. توتنهام يقفز للمركز الثاني بفوز مثير على ميدلسبره
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بالصور.. توتنهام يقفز للمركز الثاني بفوز مثير على ميدلسبره

السبت، 4 فبراير 2017 10:06 م
وكالات

اقتنص توتنهام هوتسيبر المركز الثاني في البريمييرليج مستغلا تعثر منافسيه أرسنال وليفربول، بعدما فاز بصعوبة على ضيفه ميدلسبره بهدف نظيف على ملعب وايت هارت لين، ضمن منافسات الجولة الـ 24 للمسابقة.

سجل المهاجم الإنجليزي هاري كين هدف أصحاب الأرض والمباراة الوحيد من علامة الجزاء في الدقيقة 58.

وبهذه النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال الثالث الذي سقط أمام تشيلسي المتصدر 1-3، و4 نقاط عن ليفربول الذي خسر اليوم أيضا من هال سيتي بهدفين نظيفين، في حين توقف رصيد ميدلسبره عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر.

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