حقق فريق موناكو فوزاً ساحقا على ضيفه نيس بثلاثية نظيفة، اليوم السبت، على ملعب “لويس الثاني”، في قمة الجولة 23 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

جاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني، حيث سجل الفرنسي فالير جيرمان هدف موناكو الأول في الدقيقة (47)، وأضاف الكولومبي فالكاو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين (60 و81)، ليرفع رصيده إلى 14 هدفا في الليج 1.

وفض فريق الامارة الفرنسية الاشتباك مع نسور نيس على الصدارة، بعدما ابتعد برصيد (52 نقطة) وبفارق ثلاث نقاط عن نيس (49 نقطة)، والمهدد بفقدان المركز الثاني في حالة فوز باريس سان جيرمان على ديجون في وقت لاحق اليوم.