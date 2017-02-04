أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تكفلها بعلاج عدد كبير من الجرحى اليمنيين ممن تأثروا جراء الحرب اليمنية في إطار مبادرتها لعلاج 1500 جريح يمني، تزامنا مع مبادرة “2017 عاماً للخير”، والتي أطلقتها دولة الإمارات .

وذكرت وكالة أنباء الإمارات، أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم دولة الإمارات المتواصل للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم والوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة التي تواجههم جراء الأزمة التي تشهدها بلادهم.

وأكد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن الإمارات تؤكد يومياً ريادتها في المجال الإنساني وتميزها في إيجاد البدائل وابتكار الحلول التي تساهم في تخفيف وطأة المعاناة وتعزيز مجالات التنمية البشرية والإنسانية، لافتاً إلى أن الدولة تقوم بدورها تجاه الشعوب الشقيقة والصديقة إنطلاقا من اهتمامها الدائم بجميع القضايا الإنسانية وعلى رأسها قضية المرضى والمصابين.

ولفت رئيس هيئة الهلال الأحمر، إلى أن الامارات بإطلاقها عام الخير في عام 2017 تؤسس لمرحلة جديدة من المبادرات الإماراتية، وتضع إطاراً استراتيجياً دائماً لجهود الإمارات الإنسانية والخيرية والقيام بدور إيجابي تجاه الشعوب التي تواجه أزمات أو نكبات وتقدم لها الدعم بجميع أشكاله.

وأشار الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، إلى أن هيئة الهلال الأحمر تعمل على منح القطاع الصحي اليمني المساعدات اللازمة لتذليل الصعوبات التي يواجهها؛ حيث يتواجد ممثلو الهيئة بشكل متواصل في مختلف المناطق اليمنية لتقييم الاحتياجات والمستلزمات التي تمكن الأشقاء في اليمن من تخطي هذه المرحلة من تاريخ بلدهم وتحقيق تطلعاتهم في العيش باستقرار وسلام بعد ما خلفه المتمردون على الشرعية من دمار للبنية التحتية وتهديد للسلم الأهلي.

يذكر أن البرنامج الإنساني والإغاثي الإماراتي في اليمن يعمل على توفير الاحتياجات الضرورية من غذاء ودواء ومواد طبية لتحسين الظروف الإنسانية والصحية للأشقاء اليمنيين بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية الموجودة حاليا على الساحة اليمنية لتحسين ظروفهم الإنسانية ودرء الآثار الناجمة عن الأزمة التي تشهدها اليمن والتي تأثرت بها قطاعات كبيرة من أبناء شعبها الشقيق.

يذكر أن المبادرة تتضمن تحمل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تكاليف المرافقين الصحيين للجرحى لضمان تهيئة الظروف الصحية والنفسية كافة للجرحى ضمن برنامج الدعم النفسي والمعنوي الذي توفرها للحالات التي تتكفل بعلاجها.