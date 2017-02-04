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التشكيلة الرسمية لخيول بوركينا أمام نجوم غانا في أمم أفريقيا
منتخب بوركينا فاسو

التشكيلة الرسمية لخيول بوركينا أمام نجوم غانا في أمم أفريقيا

السبت، 4 فبراير 2017 08:45 م
محيط - أحمد عبد الخالق

أعلن إفرام جرانت المدير الفني لمنتخب غانا تشكيلة منتخب بلاده التي ستواجه نظيره بوركينا فاسو في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع بكأس الامم الأفريقية بنسختها الواحدة والثلاثين.

وجاءت التشكيلة لتضم :

في حراسة المرمى: اوفوري

في الدفاع: مينساه - بادو - امارتي - افول

في الوسط: يادوم - بارتي - اوفوري - تيتي

في الهجوم: جوردان ايو - تيكيبي.

أما الجانب الآخر فقد أعلن الجهاز الفني لمنتخب بوركينا فاسو التشكيلة الرسمية للخيول التي جاءت على النحو التالي

في حراسة المرمي:هيرفي كوفي

في الدفاع:ياجو - كوني - دايو - يوسف كوليبالي

في الوسط: ناكولما - ترواوري - كابوري - بيرتراند ترواوري

في الهجوم: بانسه - بلاتي

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