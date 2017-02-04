11 عبارة تجنب قولها في مكان العمل

1- هذا ليس من شأني: حتى لا تحرج زميلك أو مرؤوسك الذي يتحدث معك، ويفضل أن تقول له: أنصحك بالحديث مع “اسم شخص معين” ربما يفيدك في هذا الأمر أكثر مني”، حسب “سكاي نيوز” ...