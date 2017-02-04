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كيف تكشف السمك الطازج في 6 خطوات
سمك

كيف تكشف السمك الطازج في 6 خطوات

السبت، 4 فبراير 2017 08:51 م

يحظى السمك بشعبية كبيرة من بين الأطعمة الأخرى؛ نظراً لاحتوائه على كمية كبيرة جداً من الأحماض الدهنية والأوميغا، بالإضافة إلى أنه غني جداً بالبروتين.

حسناً، هل تنتبهون بشكل كافٍ عند اختياركم للأسماك؟.. هناك بعض التنبيهات الهامة التي يجب أخذها في الاعتبار؛ لتفادي أي أضرار عند الشراء وتحضيرها من أجل الطعام وهي كالآتي، حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية:

1. لون السمكة

غالباً ما يكون على الأسماك الطازجة أو الحية طبقة لامعة على الجلد من الخارج، بالإضافة إلى لون الجلد، فإذا كان يتميز بالنضارة فإنها حتماً تكون طازجة.

2. عيون السمكة

عيون السمك الطازج تكون براقة ولامعة، أما غير الطازج تكون عيونه غائرة وباهتة، وعند الضغط عليها قليلاً تفقد حيويتها ثم تنفجر.

3. جلد السمكة

من أهم الأشياء التي يجب أخذها في الاعتبار عند شراء الأسماك، أن يكون جلدها مشدوداً، إذ أن غير الطازج غالباً ما يكون جلدهُ مترهلاً.

4. لحم السمكة

يفضل الضغط على الأسماك من الأعلى عند شرائها، وبعد رفع الضغط إذا عاد اللحم لوضعه الطبيعي فوراً فإنه طازج أي يجب أن يكون مطاطياً، أما إذا لم يعد وترك حفرة مكان الضغط فمؤكد هو غير طازج.

5. ذيل السمكة

لمعرفة ما إذا كان السمك طازجاً أم لا، يجب أن يكون ذيل السمكة منحدراً، وأن يتحرك بسلاسة إلى اليمين وإلى اليسار، أي يكون رخواً ولزجاً.

6. خياشيم السمكة

يجب أن تكون خياشيم السمكة أيضاً لامعة وبراقة، وأن تتميز باللون الأحمر، فإذا كانت كذلك فإنها طازجة وموثوق بها.

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