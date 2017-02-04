تنظم غرفة القاهرة التجارية غدا الأحد ملتقى الأعمال المصري الكوري لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك خلال زيارة وفد من جمعية التنمية الكورية المصرية “KEDA ” للغرفة لبحث سبل جديدة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري.

وقال على شكري نائب رئيس غرفة القاهرة: إن الملتقى يأتي في إطار دور الغرفة في دعم العلاقات الاقتصادية مع كافة دول العالم على الصعيد التجاري والاستثماري لتنمية الاقتصاد.

وأضاف شكري أنه سيتم تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال المشاركين في الملتقى من البلدين لتنشيط التعاون المشترك والسعي إلى جذب مزيدا من الاستثمارات المشتركة خاصة أن اللقاءات الثنائية تكون أكثر فعالية في تنشيط وزيادة تفعيل العلاقات المصرية الخارجية.

وأكد نائب رئيس الغرفة أن الفترة الحالية تتطلب مزيدا من الجهد من الجميع لدعم الاقتصاد من حلال توضيح صورة المناخ الاقتصادي المصري والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المحلية وتعريف رجال الأعمال الخارجيين على المنتجات المصرية لزيادة الصادرات التي تمثل محورا مهما في تنمية الاقتصاد.

وأوضح نائب رئيس الغرفة أن الوفد الكوري يتضمن مجموعة من رجال الأعمال أصحاب الشركات الكبرى التي تتخصص في مجالات عديدة منها “الملابس الجاهزة- الشنط- المنتجات الجلدية وصناعة المصابيح الموفرة- صناعة أجهزة تخزين الطاقة “البطاريات”- السياحة والنقل والتدريب في مجال السياحة – منتجات الطاقة – الأمن الصناعي – استشارات وتجارة وسمسرة ماكينات الحاصلات الزراعية ومنتجات الالبان – نصنيع انظمة الطاقة الشمسية وأجهزة مراقبة الحدود – تصنيع الأنابيب والمواسير المصنوعة من الصلب والكربون والاستانلس – والعوازل الكهربائية المستخدمة في السكك الحديدية ومترو الأنفاق- البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات – كشف أجهزة التصنت – تصنيع الأقمار الصناعية – الاستشارات القانونية – أجهزة التبريد والحرارة وأجهزة التليسكوب اللاسلكية – وصناعة ماكينات حفر الآبار العميقة وماكينات الغزل والنسيج “.