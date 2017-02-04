وزير الخارجية يستقبل غدًا مدير مؤسسة الإسلام في فرنساالسبت، 4 فبراير 2017 08:39 م
يستقبل وزير الخارجية سامح شكري ظهر غد الأحد جون بيبر شفونمو مدير مؤسسة الإسلام في فرنسا وزير الداخلية والدفاع الأسبق ، وذلك بمقر وزارة الخارجية.
يذكر أن مؤسسة الإسلام الفرنسية تهدف إلى دعم مشروعات ذات طابع ثقافي واجتماعي وتعليمي لا سيما في الأبحاث الجامعية والعلوم الإسلامية بالإضافة إلى تنظيم ممارسة الشعائر الدينية والنشاطات الثقافية المتعلقة بالمسلمين ، وتأهيل الأئمة وتمويل المساجد.
كما تركز المؤسسة على قضايا رئيسية من بينها إطلاع الأئمة المولودين في الخارج على الثقافة الفرنسية وتخصيص منح للطلاب المسلمين الواعدين ، وذلك بخلاف “المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية” الذي يعالج القضايا الدينية.
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