11 عبارة تجنب قولها في مكان العملالسبت، 4 فبراير 2017 08:10 م
يحاول معظم العمال والموظفين جاهدين تجنب الصراع والمشاكل في العمل، خاصة خلال الحديث عن المواضيع الحساسة مع الزملاء، وهناك بعض العبارات التي لا ينبغي أن تقولها خلال هذا النوع من المحادثات وهي كالتالي:
1- هذا ليس من شأني: حتى لا تحرج زميلك أو مرؤوسك الذي يتحدث معك، ويفضل أن تقول له: أنصحك بالحديث مع “اسم شخص معين” ربما يفيدك في هذا الأمر أكثر مني”، حسب “سكاي نيوز” عربية.
2- لكن دائماً نقوم بهذا الأمر على هذا النحو: يمكن أن يفهم الشخص الآخر أنك “محصور” في طريقة واحدة فقط وأنك غير قادر على تطوير نفسك وتعلم أشياء جديدة، ويقال عوضها: هذه طريقة مختلفة، هل يمكنك أن تقول لي لماذا هي أفضل؟.
3- ليس هناك شيء يمكنني القيام به: يقال عوضها: هل يمكنك أن تساعدني على إيجاد طريقة أخرى للقيام بهذا الأمر؟.
4- سيستغرق الأمر دقيقة فقط: ينصح قول “سأعود إليك بعد فترة معينة”.
5- هذا الشيء لا معنى له: قل محلها “لا أعتقد أن هذا الشيء سيجدي نفعا”.
6- أنت مخطئ: ويقال: أخالفك الرأي بسبب (..) ما رأيك؟
7- أنا آسف ولكن: من الأفضل أن تقول: أنا آسف بهذا الشأن.. سأصحح الأمر.
8- أنا قمت بالمطلوب مني فقط: وينصح القول “هل يمكنك أن تقول لي ما هي توقعاتك بخصوصي؟”
9- قمت بأفضل ما عندي: قل عوضا عنها: “ماذا يمكنني أن أفعل في في مثل هذه المواقف؟
10- يجب أن يكون لديك..: ويمكن الاستعاضة عنها بعبارة مثل “هذا ما أقترح فعله في المرة القادمة..”.
11- ربما أخطأت ولكن: قل محلها “تعلمت من هذا الخطأ”.
12- لم يكن لدي وقت: “سأكون قادرا على فعل هذا الأمر خلال ساعة أو (أي فترة زمنية مناسبة)”.
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