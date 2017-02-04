تشكل الحصوات الكبيرة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول نحو 80 % من حصوات المرارة، وهنالك بعض الأعراض الدالة على المرض مثل ظهور آلام في أعلى البطن، لكن ما هي أفضل طريقة للعلاج؟.

حصوات المرارة من المشاكل الطبية الشائعة، وهناك بعض الأعراض التي تدل عليها، مثل ظهور آلام في أعلى البطن أو وعكة صحية خفيفة بعد تناول الأغذية المحمَّصة أو الوجبات مرتفعة الدهون، وهنا يٌنصح بالذهاب إلى الطبيب المختص لإجراء معاينة شاملة، إذ تتشابه هذه الأعراض مع أعراض أمراض أخرى، مثل قرحة المعدة أو الاثني عشري أو التهاب المعدة، لذا يُخضع معظم المرضى لفحص المعدة قبل إجراء عملية استئصال المرارة.

وقال البروفيسور مارك يانسن المسؤول في قسم الجراحة العامة وجراحة الأحشاء والمناظير في مستشفى هيليوس إيميل فون بيرينج في برلين “الموجات فوق الصوتية هي الوسيلة الأنجع للكشف عن وجود حصوات في المرارة”، حسب “DW”.

هناك أيضاً الحصوات السوداء والتي يطلق عليها تسمية حصوات “بيليروبين” فتشكل نحو 20 % منها، وهي الأكثر خطورة إذ يمكنها التنقل داخل المرارة وقد تسبب الإصابة بمرض اليرقان (اصفرار الجلد)، أما الالتهاب في المرارة فتحدث غالبا عندما تمنع الحصوات تدفق السوائل من المرارة فتتجمع وتظهر البكتيريا، فتلتهب عندئذ المرارة.

ويمكن علاج الآلام الناتجة عن حصوات المرارة بالمسكنات أو المضادات الحيوية، لكن ذلك لا يؤدي دائماً إلى حل المشكلة، وغالباً ما تتضاعف الآلام وتصبح مبرحة في أعلى البطن خاصة أو تظهر التهابات في المرارة أو يصاب المريض باليرقان، وفي هذه الحالة يتطلب إجراء عملية جراحية لاستئصال الحصوات، كما نصح الطبيب يانسن، وتتم إزالة المرارة بعملية جراحية بالمنظار في أغلب الحالات. ومن النادر أن يتطلب الأمر إجراء عملية جراحية تقليدية.