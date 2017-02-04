قال الدكتور نور أبو حتة، عضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل، لا تراعي مصالح الفقراء والفئات الأكثر احتياجًا، وكأنها تصر بذلك على إحداث حالة من الغضب الشعبي من خلال فرض المزيد من الأعباء على كاهلهم.

ودعا “أبو حتة”، في بيان صحفي وزعه اليوم السبت، البرلمان إلى تفعيل دره المنوط منه وحماية حقوق المواطنين وتوفير كل سبل الدعم الموجهة لهم، لافتًا إلى أنه من غير المقبول أن يتفاجأ برلمان الشعب بالقرارات الصعبة التي تصدرها الحكومة مثله مثل بقية أطياف الشعب.

وأشار عضو الهيئة العليا إلى أن قرار الحكومة الأخيرة بشأن زيادة أسعار سلع “السكر والزيت” ما هو إلا استمرار لتحركاتها غير المسئولة التي تنتهجها ضد الفقراء والفئات المستحقة للدعم ورعونتها في إصدار قرارات الجميع في غنى عنها.

وطالب بتوسيع التعديل الوزاري المرتقب، واختيار شخصيات تمتلك برامج وسياسات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وعلى قدر عال من تفهم حقيقة الأوضاع.