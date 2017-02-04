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برلماني: وجود رئيس الحكومة على رأس مجلس ذوي الإعاقة غير مجدٍ
شريف اسماعيل في لقاء مع لميس الحديدي‎

برلماني: وجود رئيس الحكومة على رأس مجلس ذوي الإعاقة غير مجدٍ

السبت، 4 فبراير 2017 07:44 م
محيط: أ ش ا

رفض الدكتور خالد حنفي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن يترأس المجلس القومي لذوي الإعاقة مسئولا تنفيذيا وهو رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة، ومقارنته بالمشروع المقدم من اللجنة.

وأكد النائب أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لم يجتمع بالمجلس القومي لذوي الإعاقة منذ توليه مهام منصبه في مارس الماضي، مشيرا إلى أن هذا أكبر دليل على أن وجود رئيس الحكومة على رأس المجلس القومي لذوي الإعاقة لن يقدم أو يؤخر عمل المجلس.

وشهد الاجتماع خلاف بين أعضاء اللجنة حول تبعية المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة لرئيس مجلس الوزراء، أثناء مناقشة المادة 47 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

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