قدم سندرلاند أداء رائعا ليسحق كريستال بالاس المتعثر 4-صفر باستاد سيلهورست بارك اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح سندرلاند الذي انتصر مرة واحدة خارج ملعبه هذا الموسم التسجيل في الدقيقة التاسعة عبر المدافع لامين كوني قبل أن يضيف ديدييه ندونج أول هدف في ثلاثة أهداف خلال خمس دقائق جنونية.

وأنهى جيرمين ديفو المباراة عمليا قبل نهاية الشوط الأول بهدفين سريعين - وهما الهدفان 13 و14 له هذا الموسم في الدوري - ليتفوق سندرلاند على فريق يقوده مدربه السابق سام آلاردايس.

وظل سندرلاند في المركز الأخير لكنه يملك 19 نقطة مثل بالاس الذي انتصر مرة واحدة في آخر عشر مباريات في الدوري.