قال محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن إجراء انتخابات المحليات بنظام القائمة المغلقة هو الحل الأمثل والأسهل لتحقيق النسب التي أوصى بها الدستور بالنسبة لمشاركة المرأة والشباب والفلاحين وغيرهم عند إجراء الانتخابات.

وأوضح بدوي في بيان له الوم السبت وزعه عبرا لبريد الالكتروني، أن نظام القائمة المغلقة يضمن نسب المشاركة الصحيحة بحيث يتم وضع القوائم طبقًا لتلك النسب والتي تحدد 25% للمرأة و25% شباب و50% عمال وفلاحين مما يجنبنا اللجوء لإجراء انتخابات تكميلية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن انتخابات المحليات من المتوقع أن تجري في شهر أغسطس المقبل، مضيفًا أنه لا يوجد مجالس محلية منذ أكثر من 5 سنوات لذا يجب العمل على سرعة إتمام تلك الانتخابات لمعاودة عمل المحليات مرة أخرى نظرًا لأن المجلس المحلي هو الأقرب لهموم الناس ويمثل الاتصال المباشر بين مشكلات المواطن والدولة.