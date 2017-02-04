اخففت وزارة الخزانة الامريكية جانبا كبيرا من العقوبات المالية التي كانت مفروضة على الشركات الأمريكية التي تتعامل او تبرم صفقات في مجال التكنولوجيا مع جهاز أمن الدولة الروسي.

جاء القرار في خطورة ارجعها الخبراء إلى رغبة الادارة الامريكية في مساعدة شركات تكنولوجيا المعلومات الامريكية في المقام الأول، كما جاء القرار الأمريكي - الصادر في الثاني من الشهر الجاري - في وقت لا تزال فيه اصداء الاتهامات الموجهة الى اجهزة الأمن الروسية بالتدخل في مجريات العملية الانتخابية الامريكية ضد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون من خلال اختراق حاسوبها الشخصي وحاسوب الحزب الديمقراطي، وهو ما صب في نهاية المطاف في مصلحة المرشح الجمهوري المنافس آنذاك والرئيس الحالي للولايات المتحدة دونالد ترامب.

وبينما فسر البعض القرارات الاخيرة بأنها مؤشر على صدقية نوايا ترامب بتحسين العلاقات بين واشنطن وموسكو بعد ان تدهورت على خلفية الصراع في اوكرانيا وسوريا، قال الناطق باسم البيت الابيض سين سبيسرإن القرار “يرقى إلى درجة خفض مستوى العقوبات التي كانت مفروضة بمعرفة إدارة باراك اوباما ضد من يبيعون التكنولوجيا لجهاز أمن الدولة الروسي”.

وقبل ثمانية أيام من صدور تقرير حول شبهات تدخل روسي في مجريات انتخابات الرئاسة الامريكية، أصدر الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما قرارا في التاسع و العشرين من شهر ديسمبر من العام الماضي شدد بموجبه العقوبات المفروضة على شركات التكنولوجيا الامريكية المتعاملة مع جهاز أمن الدولة الروسي وهيئة الاستخبارات العسكرية الروسية وعدد من الهيئات التابعة لهما.

وبحسب الخبراء، فقد اعاقت القرارات المشددة التي اتخذها اوباما على نحو ما سبقت الاشارة اليه من قدرة شركات التكنولوجيا الامريكية على التعامل مع الاتحاد الروسي وابرام الصفقات مع شركاء روس او اعتماد تراخيص العمل والتسويق لبعض المنتجات التكنولوجيا والاتصالات عالية التقنية والقادرة على استغلال وسائل التشفير المتطورة في عمل الحواسيب الشخصية والهواتف المحمولة، كذلك فقد حال تشديد اوباما للعقوبات وخروج شركات التكنولوجيا الامريكية من السوق الروسي إلى تفويت الفرصة على هذه الشركات من تطوير وسائل لمكافحة التجسس والمراقبة الالكترونية والوقوف على ما وصلت اليه التكنولوجيا الروسية من تقدم في هذا الصدد.

تجدر الاشارة في هذا الصدد إلى أن اجهزة المخابرات الامريكية تمتلك وتدير عددا ضخما من شركات تطوير تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات وانتاج ومكافحة الفيروسات الحاسوبية ومن بينها فيروسات التجسس وسرقة البيانات واختراق الحسابات الاليكترونية الشخصية و فيروسات التتبع البريدي.

وبموجب قرار الخزانة الأمريكي الجديد سيكون لزاما على شركات التكنولوجيا الامريكية الراغبة في العمل بالسوق الروسي عموما أو ابرام صفقات مع جهاز أمن الدولة الروسي سداد رسوم قدرها خمسة الاف دولار أمريكي سنويا للخزانة الامريكية.

وكانت العقوبات التي فرضتها ادارة اوباما تشترط على الشركات الأمريكية اعطاء ضمانات بعدم وصول التكنولوجيا المتطورة للمؤسسات الروسية التي لا تزال مشمولة بحظر تصدير التكنولوجيا اليها لخطورتها على الولايات المتحدة الامريكية سواء بالبيع المباشر او بإعادة التصدير عبر طرف ثالث وفى مقدمتها جهاز أمن الدولة الروسي.