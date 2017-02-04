«البنتاجون»: إعادة الاعتبار للمخابرات في مجلس الأمن القومي الأمريكيالسبت، 4 فبراير 2017 07:27 م
أعلنت وكالة الاعلام العسكري التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” استمرار رئيس هيئة الاركان المشتركة الجنرال جو دانفورد في عضوية مجلس الأمن القومي الأمريكي بصلاحياته واختصاصاته الكاملة الى جانب اعضاء المجلس الاخرين وهم نائب الرئيس الأمريكي ووزير الدفاع والمستشار العسكري للرئيس ورئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكي.
ونفت وزارة الدفاع الامريكية حدوث أي تغيير في وضع عضوية الجنرال دانفورد في مجلس الأمن القومي الذى يعد أعلى جهات تقديم المشورة الاستراتيجية للرئيس الأمريكي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اصدر قرارا السبت الماضي بإعادة تنظيم مجلس الأمن القومي ومجلس الأمن الداخلي في ادارته وردت فيه عبارة ” ويضم مجلس الأمن القومي في عضويته رئيس هيئة الاستخبارات الوطنية ورئيس الاركان المشتركة لإبداء المشورة فيما يتعلق باختصاصات عملهما عند الحاجة “الامر الذي اثار لغطا واسعا حول وضعية الجنرال دانفورد.
وهي العبارة التي دفعت المحللين إلى التكهن بأن هناك انتقاصا ما في صلاحيات منصبه وهو الامر الذي دفع البنتاجون الى المبادرة بنفيه مع التأكيد على عضوية رئيس الاركان المشتركة الأمريكي قد تم الابقاء عليها كما هي كعضوية دائمة وكاملة الصلاحية في مجلس الأمن القومي.
كما أكدت وزارة الدفاع الامريكية ان واجبات رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي في قرار اعادة التنظيم الصادر عن ترامب هي ذاتها الاختصاصات الواردة في قرار الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش الصادر في العام 2001 بشأن تنظيم مهام واختصاصات مجلس الأمن القومي الذى تأسس في العام 1947 وكان رئيس المخابرات المركزية الامريكية انذاك هو كبير مستشاري هذا المجلس واستمر هذا الوضع حتى العام 2005 عندما اسند منصب كبير مستشاري المجلس إلى مدير هيئة الاستخبارات الوطنية الامريكية.
لكن ترامب أعاد في الحادي والثلاثين من يناير الماضي مدير الاستخبارات المركزية “سى أي ايه” إلى عضوية المجلس ككبير لمستشاريه وهو ما كان الحال عليه قبل العام 2005 وهو ما اعلنه البيت الابيض.
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