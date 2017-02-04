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ماذا قال فاروق جويدة عن عدلي منصور؟
|S|الكاتب فاروق جويدة

ماذا قال فاروق جويدة عن عدلي منصور؟

السبت، 4 فبراير 2017 08:33 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أكد الشاعر فاروق جويدة، أن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، من الشخصيات الرفيعة التي لم تظهر في حياتنا في فترات سابقة، موضحا أن الأقدار هي التي دفعت به دون أي رغبة منه أن يحتل مكان في غاية الضخامة.

وقال في برنامجه “مع فاروق جويدة”، المذاع على شاشة “دريم” اليوم السبت، إن عدلي منصور به جوانب مصرية خالصة فهو يمتلك التواضع والرقي، ولكنه في ذات الوقت به غاية من الحسم ويستطيع أن يضع الأمور في مكانها الصحيح.

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