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ستوك سيتي يسقط أمام ويست بروميتش في البريمييرليج
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ستوك سيتي يسقط أمام ويست بروميتش في البريمييرليج

السبت، 4 فبراير 2017 07:38 م
محيط

خسر فريق ستوك سيتي الذي يضم النجم المصري الشاب رمضان صبحي أمام فريق وست بروميتش ألبيون مساء اليوم بهدف دون مقابل ضمن مباريات المرحلة 24 للدوري الانجليزي الممتاز.

وغاب رمضان صبحي عن تشكيلة فريقه ستوك سيتي بسبب تواجده مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا بالجابون.

وسجل جيمس موريسون هدف وست بروميتش في الدقيقة السابعة من الشوط الأول.

هزيمة ستوك سيتي جمدت رصيده عند 29 نقطة ليتراجع للمركز العاشر في جدول ترتيب البطولة.

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