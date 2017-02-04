تحدث أسطورة كرة القدم الزامبية كالوشا بواليا، عن المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون بين منتخبي مصر والكاميرون، وكذلك عن فرص الفراعنة في بلوغ نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، كما كشف عن لاعبه المفضل في تاريخ الكرة المصرية.

كالوشا بواليا هو أبرز من أنجبت كرة القدم في زامبيا، فهو أهم وأشهر لاعبيها على مدار التاريخ، وبعد اعتزاله تولى العديد من المناصب المهمة، أبرزها المدير الفني لمنتخب زامبيا، ورئيس الاتحاد الزامبي لكرة القدم.

وسبق لبواليا الذي فاز ببطولتي الدوري والكأس مع أيندهوفن الهولندي، أن تواجد في صفوف منتخب زامبيا كلاعب ومدرب في نفس الوقت، وذلك خلال فترة تصفيات كأس العالم 2006 بألمانيا، في أحد اللقاءات أمام المنتخب الليبيري عام 2004ن بدأ كالوشا المباراة وهو في مقعد المدير الفني للمنتخبن قبل أن يجري تغييرا باشراك نفسه في الشوط الثاني، ونجح بالفعل في تسجيل هدف لمنتخب بلاده.

وأجرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، حوارا مع النجم الزامبي، اليوم السبت، على هامش تواجده في الجابون لحضور المباريات النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2017، وكذلك لحضور اجتماعات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كونه أحد أبرز اللاعبين في تاريخ القارة السمراء، حيث تحدث بواليا عن المباراة النهائية للمسابقة الإفريقية بين مصر والكاميرون.

وأكد كالوشا بواليا، أن المباراة ستكون صعبة للغاية على المنتخبين، وأن لا أحد يستطيع أن يتوقع نتيجة المباراة، مشيرا إلى أن المنتخبين يمتلكان مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب، القادرين على حصد اللقب الإفريقي.

وأوضح بواليا، أن المنتخب المصري ونظيره الكاميروني يمتلكان الطموح للفوز باللقب، مشيرا إلى أن الظروف في المنتخبين متشابهة إلى حد كبير، حيث يضم كل منتخب مجموعة من اللاعبين الشباب، اصحاب الخبرات القليلة في البطولات القارية.

وقال، إن المنتخب المصري حقق إنجازا عظيما بعدما نجح في بلوغ المباراة النهائية لبطولة إفريقيا رغم عودته للمسابقة بعد غياب طويل دام سبع سنوات، حيث كانت آخر مرة شارك بها الفراعنة في البطولة عام 2010 في أنجولا، حينما توج المنتخب المصري باللقب.

واشار بواليا إلى أن أبرز لاعبي المنتخب المصري في الوقت الحالي، الثلاثي “محمد صلاح وعصام الحضري ومحمود تريزيجيه” ، مشيدا بقدرات اللاعب الشاب رمضان صبحي، مؤكدا أنه يمتلك مهارات فنية عالية وله مستقبل واعد، أما المنتخب الكاميروني فأكد أنه يعتمد أيضا على اللعب الجماعي، وأن أبرز لاعبيه القائد بنيامين موكادجو واللاعب كريستيان باسوجوج.

وأعرب بواليا عن اعجابه الشديد بالحارس المصري عصام الحضري، مؤكدا أنه فاق كل التوقعات بتألقه في هذا السن المتقدم “44 عاما”، وقيادته للمنتخب المصري ببراعة للتأهل لنهائي بطولة إفريقيا.

وعن تنظيم الجابون للبطولة، أكد النجم الزامبي أن الجابون نجحت في تنظيم المسابقة بامتياز، وتمكن من تطوير أدائها عن نسخة عام 2013 التي استضافتها بالتعاون مع غينيا، مؤكدا أن البطولة الإفريقية خرجت بشكل جيد يليق بالقارة السمراءن مضيفا أن البطولة في نسختها الحالية شهدت نسبة كبيرة من الأهداف الجميلة.

أما عن عدم تأهل المنتخب الزامبي للبطولة الإفريقية، أوضح بواليا أن منتخب بلاده كان قريبا من الوصول للبطولة، ولكنه تعثر في المرحلة الأخيرة من التصفيات عندما واجه منتخب غينيا بيساو، حيث تعادل ذهابا وخسر إيابا، مشيرا إلى أن غينيا بيساو منتخب واعد للغاية وقدم أداء جيدا في البطولة الحالية رغم عدم تأهله لدور الثمانية.

وعن فرص منتخب مصر في بلوغ مونديال 2018، أكد بواليا أن المنتخب المصري أصبح قريبا للغاية من التأهل لكأس العالم بعدما نجح في حصد ست نقاط من مباراتين، مشيرا إلى أن فرصته في بلوغ المونديال أكبر من نظيره الغاني وكذلك الأوغندي.

وقال كالوشا، إن مصر تعتبر من أقوى المنتخبات في القارة الإفريقية حاليان إلى جانب منتخبات “نيجيريا رغم عدم مشاركتها في كاس الأمم الإفريقية، والسنغال والكونغو الذي يرى أنها قادمة بقوة”، مؤكدا أن فوز مصر بالبطولة الإفريقية سيدعم موقفها بقوة في التأهل لكأس العالم، حيث سيزداد طموح اللاعبين، وسيكتسب الفريق المزيد من الثقة التي تمكنهم من استكمال المشوار الناجح في تصفيات المونديال.

وعن لاعبه المفضل في تاريخ الكرة المصرية، قال بواليا إنه يرى أن محمود الخطيب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق هو أبرز من لعب الكرة في مصر، مؤكدا أنه كان سعيد الحظ لأنه لعب أمامه في احدى المبارياتن مشيرا إلى أن الكرة المصرية أنجبت أيضا العديد من اللاعبين الكبار وأبرزهم “حسام حسن وعصام الحضري ومحمد أبو تريكة، وأخيرا محمد صلاح”.