غدا.. معرض الكتاب يشهدد عددا من الفعاليات الثقافية والفنية

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 48 عددا من الفعاليات، غدا الأحد، حيث يعقد في قاعة كاتب وكتاب ندوة بعنوان “شبابنا إلى أين؟” ويديرها الإعلامي جمال الشاعر، كما تعقد ندوة بعنوان “استقلال المرأة في الاسلام” ويديرها فادية الغزالي حرب وتشارك فيها الدكتورة آمنة نصير والدكتور سعد الدين الهلالي، كما تقام في القاعة نفسها ندوة بعنوان “الصعيد في بوح نسائه” ويدير الندوة ليلي يوسف، ويناقش كتاب “مقار الحكم في مصر” في نفس القاعة ويدير الندوة سمير عمر.

وعلى المائدة المستديرة يتم مناقشة “دور وزارة الثقافة تجاة المؤسسات المستقلة والمجتمع المدني” ويدير المناقشة سيد فؤاد ، كما تناقش المائدة المستديرة “ترجمة الادب اليوناني الى اللغة العربية في السنوات الاخيرة والتي شهدت نشاطا ملحوظا” بقاعة امل دنقل

وفيما يخص اللقاءات الفنية تعقد ندوة مع الفنان حميد الشاعري بقاعة سهير القلماوي، فيما يناقش ملتقى الشباب “اقتصاديات الثقافة وتنمية الحرف التراثية”، وتعقد ورش القراءة والابداع ورشة بعنوان “ورشة قراءة العمل الأدبي (الرواية)” بقاعة أمل دنقل.

وفي مخيم ملتقى الابداع يتم عقد ندوات بعنوان “شعراء شباب الجامعات” ، “في ديوان الشعر” ، “على مائدة السرد” ، “شاعر وفنان”.

وفي بيت العرب تقام الليلة العاشرة بعنوان “ليلة بادية الاسماعيلية والشرقية معرض الفنون التشكيلية” بالتعاون مع جمعية القبائل العربية المصرية.

وعلى المسرح المكشوف تعرض مسرحية “اكسر لها ضلع” بالاضافة الى عرض غنائي ، وكذلك عرض لفرقة انغام الشباب شرقي.