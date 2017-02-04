أثار إعلان الأمن اللبناني عن تفكيك شبكة تجسس إسرائيلية تعمل داخل الأراضي اللبنانية تساؤلات مهمة عن حروب المخابرات السرية التي يقوم بها جهاز الموساد الإسرائيلي في لبنان وعما اذا كانت تلك الحروب قد عادت الى سابق ذروتها ابان سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان في السادس والعشرين من شهر يناير الماضي عن ضبط خمسة افراد بتهمة التجسس لحساب اسرائيل وتشكيل خلية عمل تتبع “موساد ” وتتكون المجموعة المضبوطة من ثلاث رجال وامرأتين تم رصد اجرائهم لاتصالات مع سفارات اسرائيلية في كل من الشرق الاوسط واوروبا وأسيا سعيا إلى تمرير معلومات للموساد حول اوضاع الجبهة الداخلية اللبنانية.

وبحسب ما افادت به مديرة الامن العام اللبنانية فإن المقبوض عليهم بينهم اثنان يحملان جوازات سفر لبنانية واخر فلسطيني الجنسية وسيدتين من نيبال وانه قد تم استجوابهم واعترفوا بالعمل لحساب الموساد واجراء اتصالات بسفارات اسرائيل في الاردن وانقرة ولندن وكتماندو عاصمة نيبال بهدف نقل معلومات لإسرائيل واعترفت السيدتان النيباليتان بانهما تلقتا اوامر من اسرائيل لتجنيد اخرين.

ويربط المراقبون بين الضربة الأمنية اللبنانية لشبكة استخبارات الموساد بواقعة قتل في الخامس من يناير الماضي لمواطن لبناني مقيم في انجولا اتهمت الرئاسة اللبنانية الموساد بتدبير قتله.

ففي الخامس من يناير الماضي قال الرئيس اللبناني ميشيل عون إن الاستخبارات الاسرائيلية كانت السبب وراء مقتل رجل الاعمال اللبناني أمين بكري – 54 عاما – في انجولا اعتقادا من الموساد انه احد الاذرع التمويلية لحزب الله.

وقال الرئيس اللبناني إن القتيل اللبناني عاش في انجولا منذ مطلع عشرينيات عمره شأنه شأن مغتربين لبنانيين عديدين، وأنه أسس هناك شركة للمقاولات في لواندا عاصمة انجولا بالإضافة الى امتلاكه عددا من المصانع للأثات والمفروشات والتجهيزات الطبية.

وبحسب التقارير الأمنية، فقد تم اغتيال رجل الاعمال اللبناني في كمين نصبه مسلحون مجهولون له اغتالوه برصاصة واحدة في الرأس من مسافة قريبة بحسب تقارير الطب الجنائي الأنجولي.

وفى الوقت الذى تعمل فيه وزارة شئون المهاجرين في الحكومة اللبنانية على جمع كل المعلومات لفك شفرة هذا الحادث، يؤكد المراقبون أن تشابه اسم القتيل اللبناني مع الشيخ عماد بكري بكري إمام طائفة الشيعة في العاصمة اللواندية قد يكون عاملا مفتاحيا لترجيح قيام الموساد بعملية الاغتيال لا سيما وان حزب الله اللبناني كان من المؤيدين لحركة يونيتا الانفصالية في انجولا ابان فترة الحرب الاهلية التي شهدتها البلاد في السابق وهي الحركة التي باتت اليوم ثاني اكبر حزب سياسي في البلاد بعد المصالحة الوطنية.

وتعمل الاستخبارات الاسرائيلية على ملاحقة الشيعة من اللبنانيين المقيمين في افريقيا للاشتباه في امتلاكهم علاقات تعاون مع حزب الله اللبناني الذى تعتبره اسرائيل عدوها الإقليمي الاول.