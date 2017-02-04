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برشلونة يسحق بلباو بثلاثية في الليجا
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برشلونة يسحق بلباو بثلاثية في الليجا

السبت، 4 فبراير 2017 07:45 م

سحق برشلونة ضيفه أتلتيك بلباو بثلاثية نظيفة فى المباراة التى أقيمت اليوم السبت على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الإسبانى الممتاز لكرة القدم ” الليجا”.

سجل أهداف النادى الكتالونى باكو ألكاسير و ليونيل ميسى و أليكس فيدال بالدقائق 18 , 40 , 67 من من أحداث اللقاء.

بهذه النتيجة , رفع البلوجرانا رصيده إلى 45 نقطة ليواصل ملاحقة غريمه التقليدى ريال مدريد متصدر جدول الترتيب , فيما تجمد رصيد الفريق الباسكى عند 32 نقطة.

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