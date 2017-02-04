ٌقال باهر المحمدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي إن فريقه يطمح فى الفترة المقبلة للفوز بكأس مصر وتحسين مركزه فى جدول ترتيب الدوري.

وأشاد المحمدى - فى تصريحات لموقع النادي اليوم /السبت/ - بالمدير الفني للفريق التشيكي فرانز شتراكا، قائلا “شتراكا مدرب كبير ويتميز بفكر عالى ويكره الخسارة، وسينجح فى الفترة القادمة فى إحداث تغيير إيجابى لشكل وأداء الفريق”.

وأعرب اللاعب عن سعادته بالثقة التى منحها المدرب له خلال الاجتماع الذى عقده معه على هامش المران الصباحي للفريق أمس الجمعة، حيث أكد المدرب خلال الاجتماع أنه من أفضل اللاعبين بالفريق، وسوف يعتمد عليه فى أكثر من مركز وأنه مشروع ظهير أيمن منتخب مصر وليس الإسماعيلي فقط.Seen by