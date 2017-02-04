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الرئيس السيسي يوفد مندوبين لتعزية أسرتي القليوبي وكامل عبيد
الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ السيسي‎

الرئيس السيسي يوفد مندوبين لتعزية أسرتي القليوبي وكامل عبيد

السبت، 4 فبراير 2017 06:56 م
محيط: أ ش ا

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي كلا من العميد أشرف زمزم للتعزية في وفاة المرحوم المخرج السينمائي محمد كامل القليوبي، والعميد ناصر زهدي للتعزية في وفاة المرحومة كاميليا كامل عبيد وإبلاغ أسرهم خالص عزاء سيادته ومواساته.

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