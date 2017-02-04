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بالصور.. ليفربول يسقط امام هال سيتي ويواصل نتائجه المخيبة للآمال
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بالصور.. ليفربول يسقط امام هال سيتي ويواصل نتائجه المخيبة للآمال

السبت، 4 فبراير 2017 07:07 م
محيط

واصل فريق ليفربول مسلسل نزيف النقاط وتلقى هزيمة مريرة على يد مضيفه هال سيتي بثنائية دون رد ، السبت ، على ملعب “كينجستون كوميونيكاشنز” في الجولة الرابعة والعشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

سجل ثنائية هال سيتي ألفريد ندياي وعمر نياسي في الدقيقتين 44 و84 ليمنح فريقه الفوز ويرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن عشر وتجمد رصيد ليفربول عند 46 نقطة في المركز الرابع.

ولم يفز ليفربول على مدار 5 مباريات متتالية في البريميرليج منذ فوزه يوم 31 ديسمبر الماضي على مانشستر سيتي.

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