واصل فريق ليفربول مسلسل نزيف النقاط وتلقى هزيمة مريرة على يد مضيفه هال سيتي بثنائية دون رد ، السبت ، على ملعب “كينجستون كوميونيكاشنز” في الجولة الرابعة والعشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

سجل ثنائية هال سيتي ألفريد ندياي وعمر نياسي في الدقيقتين 44 و84 ليمنح فريقه الفوز ويرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن عشر وتجمد رصيد ليفربول عند 46 نقطة في المركز الرابع.

ولم يفز ليفربول على مدار 5 مباريات متتالية في البريميرليج منذ فوزه يوم 31 ديسمبر الماضي على مانشستر سيتي.