الحضري يعترف : التتويج بلقب الأمم الأفريقية لم يكن هدفناالسبت، 4 فبراير 2017 06:51 م
اعترف عصام الحضري، حارس مصر المخضرم، بأن التتويج باللقب القاري لم يكن ضمن أهداف فريقه بطل أفريقيا 7 مرات.
وبعد الفوز بثلاثة ألقاب متتالية في كأس الأمم بين 2006 و2010 في انجاز لا سابق له، فشلت مصر في التأهل للنسخ الثلاث التالية من البطولة، قبل أن تتفوق على نيجيريا في التصفيات لتبلغ نهائيات الجابون.
وقال الحضري الذي يبلغ عمره 44 عاما للصحفيين اليوم السبت “منذ تأهلنا لهذه النسخة في كأس الأمم بعد الغياب عن آخر ثلاث بطولات كان في أذهاننا فقط أن نأتي إلى هنا ونترك انطباعا جيدا وأن نبذل كل ما في وسعنا للوصول إلى النهائي”.
وأضاف “لم نكن متأكدين من قدرتنا على ذلك لكن مع تقدمنا في البطولة، وصلنا النهائي بالفعل. أنا وزملائي أسرة واحدة وأمامنا هدف واحد وهو الفوز بالكأس”.
وتابع الحارس الذي شارك في أكثر من 150 مباراة دولية “جعلنا مهمتنا التأهل للنهائي والان نحن هنا. برغبتنا وإصرارنا.. نحن مستعدون لرفع الكأس”.
وبينما تملك مصر خبرة أكبر من المنتخب الكاميروني، أقر المدرب هيكتور كوبر بأن فريقه لا يجب أن يُعتبر المرشح للفوز في نهائي الأحد في ليبرفيل.
وقال المدرب الأرجنتيني “لا يمكن أن يكون هناك توقعات.. لا أحد يستطيع أن يقول كيف ستسير الأمور ولا يوجد مرشح للفوز”.
وأضاف “الفائز هو الفريق المستعد بشكل أفضل والذي يستطيع استغلال الفرص”.
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