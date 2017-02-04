أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت التراجع عن إلغاء نحو 60 ألف تأشيرة، عملًا بأمر قضائي تم بموجبه تعليق تطبيق الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة .

وقالت متحدثة باسم الخارجية - في بيان أورده راديو (سوا) الأمريكي - “لقد تراجعنا عن السحب المؤقت للتأشيرات المستند إلى المرسوم الرئاسي الرقم 13769، وإن حاملي التأشيرات التي لم يتم إلغاؤها يمكنهم السفر إذا كانت التأشيرة صالحة”.

من جانبها، أفادت وزارة الأمن الوطني الأمريكية بتعليق كل ما صدر لتنفيذ القرار الرئاسي امتثالاً للأمر القضائي.

وكان ترامب شجب - في وقت سابق اليوم ، السبت - القرار الذي أصدره قاض فيدرالي في ولاية واشنطن علق بشكل مؤقت الأمر التنفيذي في كافة الأراضي الأمريكية، ما أدى بشركات طيران إلى السماح بسفر ركاب شملهم الحظر إلى الولايات المتحدة.

يشار إلى أن قاض فدرالي في سياتل بولاية واشنطن أصدر - أمس /الجمعة/ - قرارا يقضي بالتعليق المؤقت لمرسوم ترامب الذي يمنع مواطنين من سبع دول من الدخول إلى الولايات المتحدة.