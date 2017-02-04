أعلنت الإعلامية ميار الببلاوي، عن غضبها من بعض الكسالى الذين لايسعون إلى حل أمورهم معتقدين أن الإعلام هو وحده القادر على حل جميع المشكلات، قائلة “الناس فاكرين إن الإعلاميين معاهم زكائب فلوس”.

وأردفت خلال برنامجها “جراب حواء”، المذاع على قناة “إل تي سي”، أن حياتها الخاصة تُقتحم من الناس، خاصة وأنها تتلقي التليفونات والرسائل في منتصف الليل، ولا أحد يقدر أن لديها بيت وزوج وابن وعمل وحياة خاصة.