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الصحفيين تعتمد أسماء المنتقلين من جدول تحت التمرين لـ"المشتغلين"
نقابة الصحفيين

الصحفيين تعتمد أسماء المنتقلين من جدول تحت التمرين لـ"المشتغلين"

السبت، 4 فبراير 2017 07:09 م
كتب - متابعات

بشكل رسمي، أعتمد مساء اليوم السبت، مجلس نقابة الصحفيين، خلال الاجتماع الأخير له، أسماء المنتقلين من جدول تحت التمرين، لجدول المشتغلين.

وأعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، عن عقد لجنة المشتغلين؛ للمنتقلين من جدول تحت التمرين للمشتغلين، السبت الماضي 28 يناير، وتضمنت قائمة المنتقلين لجدول المشتغلين 50 صحفيا.

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