بشكل رسمي، أعتمد مساء اليوم السبت، مجلس نقابة الصحفيين، خلال الاجتماع الأخير له، أسماء المنتقلين من جدول تحت التمرين، لجدول المشتغلين.

وأعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، عن عقد لجنة المشتغلين؛ للمنتقلين من جدول تحت التمرين للمشتغلين، السبت الماضي 28 يناير، وتضمنت قائمة المنتقلين لجدول المشتغلين 50 صحفيا.