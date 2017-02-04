تلقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تقريراً من اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة حول تفاصيل مشكلة إنقطاع المياه بالجيزة لأكثر من 48 ساعة.

وأعربت الحكومة وأجهزتها عن تفهمها لشكاوى المواطنين الذين تعرضوا للضرر نتيجة إنقطاع المياه وأكدت أيضاً عزمها على بذل المزيد من الجهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدالي في تقريره عودة ضخ المياه بصورة طبيعية إلى 22 منطقة بأحياء(الوراق-إمبابة-العجوزة-الدقي-بولاق الدكرور) وذلك عقب إنتهاء أعمال الإصلاحات الخاصة بتحويل مسار خط مياه رئيسي (قطره 1000 مم) بشارع جزيرة العرب تقاطع شارع وادي النيل وكذلك شارع الحجاز بمنطقة المهندسين بحي العجوزة، إلى خط بديل وذلك بعد أن تبين وجود تعارض بين خط سير المترو مع مسار خط المياه الرئيسي بتلك المنطقتين وذلك فى إطار تنفيذ المرحلة الثالثة بالخط الثالث لمترو الأنفاق والذي يعد أحد أكبر المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

وأوضح المحافظ في تقريره، أن أعمال الإصلاح إستغرقت مدة زمنية أطول من المدة التي حددتها إحدى شركات قطاع الأعمال العام التي تم التعاقد معها لتحويل مسار الخط، حيث نجحت الشركة في تنفيذ الربط الأول للخط القديم بالخط الجديد لتقاطع شارع وادي النيل مع شارع جزيرة العرب، وبإستكمال أعمال الربط الثاني بالخط القديم وقعت بعض الأعطال الفنية أثناء التركيبات وفي ضوء تعذر انهاء الأعمال في التوقيت المحدد من قبل الشركة، كلف وزير الإسكان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بسرعة إتمام الأعمال المتبقية وإنجازها بأسرع وقت، حيث قام المقاولون التابعين لها بإستلام الموقع في الساعة2,30 صباح يوم امس الجمعة 3 فبراير الجارى وقد تم انهاء الأعمال الساعة 5,30 صباح ذات اليوم وبعدها تم ضخ المياه الساعة السادسة صباحاً.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والدكتور جلال سعيد وزير النقل قد إنتقلا إلي موقع الإصلاحات، كما حضر أيضاً عدد من أعضاء مجلس النواب عن دائرتي بولاق الدكرور وإمبابة حتي إنتهاء عمليات الإصلاح.

وأكد المحافظ فى ختام تقريره على إستقرار وصول المياه لكافة المناطق من الساعة 10 مساء أمس الجمعة 3 فبراير الجاري بصورة طبيعية.