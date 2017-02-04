تعادل فريق بايرن ميونخ مع نظيره شالكه بهدف لكل منهما في الجولة التاسعة من البوندسليجا والتي جمعت بينهما على ملعب أليانز أرينا معقل البافاريين اليوم السبت.

سجل لبايرن ميونخ ليفاندوفيسكي بهدف في الدقيقة 9 من المباراة وتعادل نالدو في الدقيقة 13 لشالكه .

ورغم التعادل حافظ فريق بايرن ميونخ على صدارة جدول البوندسليجا بعدما بات رصيده 46 نقطة، ورفع شالكه رصيده عند النقطة 22 في المركز الحادي عشر.