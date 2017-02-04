أعلنت مصادر طبية أفغانية اليوم السبت مصرع 25 شخصا، بسبب الانهيارات الثلجية والبرد القارس الذي اجتاح البلاد خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن المصادر قولها “إنه في ولاية بادخشان بشمال شرق البلاد، قتل 18 شخصا، بينهم ثلاث نساء وطفلان، جراء الانهيارات الثلجية التي طمرت منازلهم في ثلاث مناطق بالولاية، مساء أمس”.

وأضافت أن عشرات الأشخاص ما زالوا عالقين ونحاول تقديم المساعدة لهم، وأن الطرق مقفلة بالكامل من جراء الثلوج في منطقتين على الأقل في الولاية.

وأشارت المصادر إلى أن درجات الحرارة المتدنية قتلت أيضا شخصين اثنين، وحوالى مئة رأس ماشية في ولاية (بادجيس الغربية).

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم ولاية (ساري بول) ذبيح الله أماني، مقتل خمسة أشخاص بسبب الانهيارات الثلجية، فيما لا يزال 70 شخصا عالقين في منقطة بالخاب، مضيفا أنه جاري العمل على فتح طريق إلى بالخاب.

يشار إلى أن الانهيارات الثلجية القاتلة شائعة خلال فصل الشتاء في أفغانستان المعروفة بجبالها العالية، والتي تحدها جبال هندو-كوش في الشمال الشرقي، وغالبا ما يؤدي نقص المعدات الملائمة إلى عرقلة عمليات الإغاثة.