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أرسنال يدعم اليوم العالمي للسرطان بطريقة خاصة
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أرسنال يدعم اليوم العالمي للسرطان بطريقة خاصة

السبت، 4 فبراير 2017 06:20 م
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شارك نادى الأرسنال الإنجليزى فى دعم اليوم العالمى للسرطان، من خلال توفير 4000 ساعة للتمريض المتخصص.

ونشر الحساب الرسمى للنادى بموقع تبادل الصور “إنستجرام”، صورة لمدرب النادى معلقا عليها: “نحن ندعم اليوم العالمى للسرطان من خلال توفير 4000 ساعة من التمريض المتخصص”.

اليوم العالمى للسرطان يوافق 4 فبرابر، وهو تظاهرة سنوية ينظمها الاتحاد الدولى لمكافحة السرطان لرفع الوعى العالمى من مخاطر مرض السرطان، وذلك عبر الوقاية وطرق الكشف المبكر للمرض والعلاج.

ويعتبر مرض السرطان أكبر المشكلات الصحية التى تواجه العالم، كما يعتبر أهم أسباب الوفاة على الصعيد العالمى.

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