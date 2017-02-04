رأى حمدي الكنيسي مؤسس نقابة الإعلاميين أن هناك نسبة كبيرة من وسائل الإعلام إنزلقت إلي مرمي جذب الإعلانات و” الفرقعة” عن طريق الأخبار التي أدت في بعض الأوقات إلي نشوب خلافات وتعميقها بين الدولة المصرية وأشقائها.

وتابع خلال حواره ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدي البلد”، أن المنظومة الجديدة ستخرج إلي النور في خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، ولعل نقابة الإعلاميين ستكون رأس الحربة في تعديل الخطاب الإعلامي من خلال عدة معايير.