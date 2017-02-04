كشفت شركة “بي أم دبليو” عن سياراتها ستيشن “BMW 5” الجديدة، التي تتصف بأبعادها الكبيرة ووزنها الأخف مقارنة بسابقاتها.

وازداد طول السيارة 36 ملم، كما ازداد عرضها 8 ملم، وارتفاعها 10 ملم، وصار صالونها أوسع، ما أتاح الفرصة لنصب 3 كراسي للأطفال.

كما ازدادت سعة صندوق السيارة التي بلغت 570 لترا، وتم تزويد باب الصندوق الخلفي للسيارة بنظام فتح آلي، وبلغت حمولة السيارة 730 كيلوجراما، وانخفض وزنها 100 كيلوجراما.

وستزود السيارة بـ 4 محركات، إثنان يعملان بالبنزين وآخران يستخدمان الديزل، ويولد محرك “520 D” قوة مئة وتسعين حصانا، وهو المحرك الوحيد في السيارة، الذي يمكنه أن يقترن بصندوق سرعة ميكانيكي.

ومحرك بنزين “540 i *Drive” فإنه يولد قوة تبلغ 340 حصانا، ويزود بالدفع الرباعي، ما يجعله يتسارع حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.1 ثانية.

وقامت الشركة الألمانية بتزويد النسخة الأساسية لـ “ستيشن” بممتص صدمات هوائي، أما النسخ رباعية الدفع، فيمكن تزويدها بممتصات صدمات “M Sport”.