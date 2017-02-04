أكدت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، أن الوضع الصحي لمنفذ اعتداء اللوفر تحسن لكنه لا يسمح بعد باستجوابه.

وأوضحت السلطات -حسبما نقلت قناة (فرانس 24) بالعربية- أن المشتبه في تنفيذه للاعتداء استعاد وعيه صباح اليوم بعد عملية جراحية كان قد خضع لها أمس، لكنه لايزال غير قادر على الكلام.

وكان مدعي عام باريس فرانسوا مولانس قد أعلن -في مؤتمر صحفي أمس- أن المعتدي يشتبه بأنه مصري الجنسية مقيم بدولة الإمارات ويبلغ من العمر 29 عاما، ودخل فرنسا في 26 يناير قادمًا من دبي وحجز عودة في 5 فبراير.