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السلطات الفرنسية: الوضع الصحي لمنفذ اعتداء" اللوفر" لايسمح باستجوابه
متحف اللوفر

السلطات الفرنسية: الوضع الصحي لمنفذ اعتداء" اللوفر" لايسمح باستجوابه

السبت، 4 فبراير 2017 06:16 م

أكدت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، أن الوضع الصحي لمنفذ اعتداء اللوفر  تحسن لكنه لا يسمح بعد باستجوابه.

وأوضحت السلطات -حسبما نقلت قناة (فرانس 24) بالعربية- أن المشتبه في تنفيذه للاعتداء استعاد وعيه صباح اليوم بعد عملية جراحية كان قد خضع لها أمس، لكنه لايزال غير قادر على الكلام.

وكان مدعي عام باريس فرانسوا مولانس قد أعلن -في مؤتمر صحفي أمس- أن المعتدي يشتبه بأنه مصري الجنسية مقيم بدولة الإمارات ويبلغ من العمر 29 عاما، ودخل فرنسا في 26 يناير قادمًا من دبي وحجز عودة في 5 فبراير.

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