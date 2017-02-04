يلتقي منتخب بوركينا فاسو مع نظيره غانا في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع في كأس الأمم الأفريقية والذي سيقام في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

وكانت بوركينا فاسو قد خسرت أمام المنتخب المصري في نصف النهائي بركلات الجزاء الترجيحية أما غانا فخسرت بثنائية أمام الكاميرون من نفس الدور.