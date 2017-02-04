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بث مباشر.. خيول بوركينا تتحدى نجوم غانا على ثالث أمم أفريقيا
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بث مباشر.. خيول بوركينا تتحدى نجوم غانا على ثالث أمم أفريقيا

السبت، 4 فبراير 2017 06:17 م

يلتقي منتخب بوركينا فاسو مع نظيره غانا في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع في كأس الأمم الأفريقية والذي سيقام في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

وكانت بوركينا فاسو قد خسرت أمام المنتخب المصري في نصف النهائي بركلات الجزاء الترجيحية أما غانا فخسرت بثنائية أمام الكاميرون من نفس الدور.

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