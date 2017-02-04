ألتقى محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان ، اليوم السبت ، رئيس جهاز التطوير الحضاري المهندس محمد أبو سعدة لبحث آليات تطوير شارع فلسطين الذي يعد واجهة مصر الأولى لمن يعبر قناة السويس وللحفاظ على المنشآت ذات التراث المعماري.

وأكد المحافظ خلال اللقاء، على ضرورة أن يمتد تطوير شارع فلسطين ليشمل شارع “أوجينا وحديقة فريال” التي شهدت بانوراما افتتاح قناة السويس، وكذلك شارع “البازار” من خلال رؤية تنسيقية متكاملة لتنفيذ الأفكار والآراء إلى واقع والبدء في العمل على أن يتم إشراك المتخصصين من جامعة بورسعيد في المشروع، مشيرا إلى أن منطقة “الممشى السياحي” تعد من أجمل المناطق العالمية في المحافظة.

وتطرق المحافظ إلى أهمية وجود متنزه على قناة الاتصال يقام على أعلى مستوى من الإمكانيات يتم على محورين الأول يبدأ من كوبري “الرسوة” حتى كوبري “الشاحنات” مرورا حتى كوبري “الإمارات”، مطالبا جهاز التنسيق الحضاري بوضع مخطط لتلك المنطقة لتكون واحدة من المناطق التي تجذب السائحين إليها.