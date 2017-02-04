«فراعنة» مصر و«أسود» الكاميرون بين الأرقام والإحصاءيات قبل نهائي الكان

قصه كبيرة عند الحديث عن مصر والكاميرون إذ أن هذا النهائي يحمل العديد من الارقام لأنه سيكون عاشر لقاء بين المنتخبين في كأس أمم أفريقيا حيث فاز الفراعنة 4 مرات مقابل 3 مرات للاسود تعادلوا مرتين متضمنة مباراة انتهت بركلات الترجيح لصالح مصر.

كما ان هذا سيكون ثالث لقاء بين المنتخبين في نهائي كأس أمم أفريقيا فاز المصريون باللقب في اللقاءين السابقين في هذه المرحلة (1986 بركلات الترجيح و1-0 في 2008).

سيكون ثامن نهائي لمنتخب الفراعنة في كأس أمم أفريقيا كمنتخب مصر (باستثناء دورة 1959 كمنتخب الجمهورية العربية المتحدة) – فشل في حصاد اللقب مرة واحدة فقط في تلك الدورات (1962)

-هذا سابع نهائي لمنتخب الكاميرون في كأس أمم أفريقيا – حصد اللقب في 4 من 6 مباريات نهائية سابقة له في المنافسة (1984، 1988، 2000، 2002)

منتخب مصر هو الوحيد الذي لم تهتز شباكه في الشوط الأول في كأس أمم أفريقيا هذا الموسم

حصد منتخب مصر اللقب أكثر من أي منتخب آخر (6 مع استثناء دورة 1959 كمنتخب الجمهورية العربية المتحدة) حصد اللقب في آخر 3 مشاركات له على التوالي (2006، 2008، 2010)

لم يخسر منتخب مصر في آخر 24 مباراة لعبها في كأس أمم أفريقيا (فاز 18 تعادل 6) -آخر خسارة له كانت في دورة 2004 أمام الجزائر

هي ارقام علي الورق هذا ما اثبتته مباراة مصر والمغرب، نتمني من الله ان يحمل النهائي رقم فوز مصر باللقب الثامن