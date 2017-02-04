جاء اسود الكاميرون إلي الجابون علي انهم ليسوا مرشحين حتي للوصول إلي للمربع الذهبي، ليس لانهم ضعاف بل لاعتذار سبعة من عناصرهم الأساسية عن المشاركة في البطولة قبل انطلاقها بأيام قليلة امثال ماكسيم تشوبو موتينج نجم شالكه الألمانى، كما ضمت هذه القائمة اللاعب جويل ماتيب نجم ليفربول الإنجليزى .

من المؤكد انهم الان نادمون لان الكاميرون وصلت للنهائي، فلا تظن ان طريق الكاميرون كان مفروشا بالورود بل كان محفوفا بالمخاطر، اذ وقعت الكاميرون في مجموعه يظهر عليها السهوله ولكن في ادغال افريقيا لا يوجد ما هو سهلا، فالبداية كانت امام منتخب بوركينا فاسو العنيد في المباراة التي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، ثم واجه منتخب غينيا بيساو في ظهوره الاول علي الساحه الافريقيه وانهي اللقاء لصالحه بهدفين مقابل هدف .

ثم جاء دور الجابون المستضيف الذي كان قد سبق وورط نفسه بتعادلين امام بوركينا وبيساو فكان يلزمه المكسب حتي يضمن صعوده، فكان ندا قويا للكاميرون في مباراة خيم علي اجوائها التعادل السلبي .

الكاميرون في ربع النهائي لتواجه اسود الترانجا في مباراة مارثونيه استمرت حتي ركلات الترجيح و التي ابتسم فيها الحظ الي الكاميرون بعد اهدار ساديو ماني ركلة الترجيح الخامسه .

ضرب الاسود بذلك موعدا في نصف النهائي امام البلاك ستارز، الجميع بل قل حتي التاريخ كان يقف في صف منتخب غانا إلا ان الاسود كان لهم رأي اخر في مبارة انتهت لصالح الكاميرون بهدفين مقابل صفر، لتصعد الي المبارة النهائيه لتواجه الفراعنة الذين سبق وان حسموا صعودهم بركلات الترجيح امام منتخب بوركينا فاسو.