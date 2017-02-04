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بسنت فهمي: "هو فين التقشف ده"؟!
النائبة بسنت فهمي

بسنت فهمي: "هو فين التقشف ده"؟!

السبت، 4 فبراير 2017 06:12 م
كتب - عبد الرحمن دياب

صرحت النائبة البرلماني، بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية، بأنه ليس من اختصاص المجلس تنفيذ القرارات، فهو يراقب ويشرع فقط، وأن الحكومة يجب أن تضع قرارات تحمي الفقراء قبل الشروع في زيادة الأسعار.

وتابعت خلال تصريحاتها على قناة “النيل للأخبار” اليوم السبت، أن الحكومة لم تتخذ إجراءات حماية للفقراء بل قامت بتخفيض دخل الفرد إلي النصف، موضحة أن الحل يكمن في زيادة الدخل القومي أو تخفيض المصروفات، وأن يشمل التخفيض الحكومة قبل المواطنين.

واستكملت: “هو فين التقشف ده التقشف على الغلابة بس”؟!

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