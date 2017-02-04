صرحت النائبة البرلماني، بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية، بأنه ليس من اختصاص المجلس تنفيذ القرارات، فهو يراقب ويشرع فقط، وأن الحكومة يجب أن تضع قرارات تحمي الفقراء قبل الشروع في زيادة الأسعار.

وتابعت خلال تصريحاتها على قناة “النيل للأخبار” اليوم السبت، أن الحكومة لم تتخذ إجراءات حماية للفقراء بل قامت بتخفيض دخل الفرد إلي النصف، موضحة أن الحل يكمن في زيادة الدخل القومي أو تخفيض المصروفات، وأن يشمل التخفيض الحكومة قبل المواطنين.

واستكملت: “هو فين التقشف ده التقشف على الغلابة بس”؟!