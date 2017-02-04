تحدث محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مع أكثر من لاعب في الفريق قبل مغادرة البعثة مطار القاهرة متجهة إلى الإمارات لمواجهة الأهلى يوم 10 من الشهر الجارى فى السوبر المصري.

ووجه شيكابالا الشكر للاعبين على مساندتهم له بعد قرار محمد حلمى المدير الفنى للفريق باستبعاده لعدم الجاهزية الفنية.

وقال شيكابالا للاعبين: “الزمالك أكبر من أي لاعب أيا كان، وبالتأكيد أنا حزين لعدم التواجد ولكن قدر الله وما شاء فعل، وعليكم أن تركزوا كثيرا من أجل الفوز والعودة إلى القاهرة بالكأس وخاصة أن الأهلى اقتنص السوبر العام الماضى، وبجانب أنه فاز على الزمالك فى آخر مباراة فى الدوري”.

وتابع: “عليكم أن تعلموا أن الفوز مطلب الجميع والجماهير البيضاء تستحق الكثير لذا قاتلوا من أجل فرحتهم”.

يذكر أن رابطة جماهير نادي الزمالك في الإمارات وجهت الدعوة للاعب للسفر إلى الإمارات لحضور المباراة إلا أنه لم يحسم موقفه حتى الآن.