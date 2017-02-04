أكد رئيس إدارة التسويق بمديرية زراعة الإسماعيلية فتحي محروس أن إجمالي إيرادات الإسماعيلية الزراعية خلال شهر يناير الماضي بلغت 32 مليونا و575 ألف دولار لتصدير 635 ألفا و735 طنا من الخضر والفاكهة والمحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية إلى عدد من الدول العربية والأوربية.

وقال محروس في تصريح اليوم السبت، إن صادرات الفاكهة قد تصدرت قائمة الصادرات بإجمالي 19 مليونا و400 ألف دولار لتصدير 156 ألفا و658 طنا، تلتها صادرات المحاصيل الحقلية بإجمالي 11 مليون دولار لتصدير 478 ألفا و338 طنا، ثم صادرات الخضروات الطازجة والمجمدة التي حققت مليونين و155 ألف دولار لتصدير 738 طنا.

ولفت إلى أن صادرات الإسماعيلية الزراعية خلال العام الماضي 2016 حققت إيرادات بلغت 339 مليونا و800 ألف دولار لتصدير 6 ملايين و697 ألف طن من الحاصلات الزراعية المتنوعة.