كبير أفريقيا.. خطوات نحو الكان الثامنةالسبت، 4 فبراير 2017 05:47 م
دخل الفراعنة الي منافسات كأس الامم الافريقيه 2017 في الجابون وهي البطولة المفضله لهم فبعد غياب في ثلاث نسخ متتالية بعد ان كانوا من حمل لقبها في الثلاث السابقه منها فيما يعرف بحقبه المعلم حسن شحاته أو قل حقبة الجيل الذهبي للمنتخب المصري.
حضروا الي بورت جنتيل بعد أن أوقعتهم القرعة مع نفس المجموعة تقريبا التي كانت سبق واوقعتهم معها في التصفيات المؤهله لكأس العالم في روسيا 2018 بخلاف منتخب مالي الذي كان يظنه الجميع اضعف منخبات المجموعه، جاءت انطلاقة سيد القوم مخيبة للأمال بالتعادل والأداء السلبي امام منتخب مالي، مما دفع الجمهور الي التشكيك في قدرات لاعبين و مدرب منتخب مصر وكذلك بعض المسئولين و اللاعبين السابقين.
دخل المصريون المواجهه التاليه امام اوغندا التي سبق وتم تصنيفها كأفضل فريق افريقي في 2016 وهم يعلمون ان التعادل يعني المغادرة من الباب الخلفي، بدأ الاداء يتحسن و يقترب الفراعنه من الثلاث نقاط اكثر فأكثر حتي جاء الفرج بأقدام السعيد الذي يقترب بطئه من حكمته وظفر الفراعنه بأغلي ثلاث نقاط في دور المجموعات .
بعدها كانت مواجهه المنتخب الغاني التي كانت تعني اكثر من مواجهه وكان يكفي التعادل لبلوغ ربع النهائي، دخل اللاعبين وهم يعلمون اخيرا معني تمثيل منتخب مصر فتألق جميعهم و تفوقوا بهدف لمحمد صلاح .
الان المصريون في ربع النهائي لمواجهه منتخب المغرب الذي كان يمثل عقدة تاريخيه للمصريين فقد فاز اسود الاطلس علي الفراعنه في ثلاثة عشر مواجهه مقابل فوزين فقط للمصريين كان اخرهم منذ عام 1986، بدأ اللقاء في ظل ظروف غريبه بعد الاصابات التي ضربت معسكر الفراعنة مما اضطر المحارب او المقاتل قل عنه ما شئت “احمد فتحي” ان يلعب في مركز وسط الملعب ومن المقرر ان فتحي كان قد بدأ البطوله في مركز الظهير الايمين و هو المكان المعتاد له و الذي لعب فيه مبارتي مالي و اوغندا ثم انتقل الي الظهير الايسر بعد اصابه محمد عبد الشافي، كما هو المتوقع ادي المنتخبين مباراة كبيره خطف الفراعنة من خلالها بطاقة التأهل نحو نصف النهائي بأقدام كهربا في الدقائق الاخيرة .
مصر وجها لوجه امام بوركينا فاسو الذي يتمتع لاعبيه بمهاره فرديه كبيره و لياقه اقل ما يقال عنها حديديه، ومصر لازالت تعاني الاصابات المتكرره فكل مبارة كان تنتهي بفوز واصابه، في مباراة صعبه استمرت حتي الشوطين الإضافيين وركلات الترجيح صعد فيها بمصر الاسطورة عصام الحضري إلي الدور النهائي لملاقة اسود الكاميرون.
احتكار الارقام القياسيه والالقاب الافريقية هواية مصرية خالصة فهل يعود المنتخب ليمارس هذه الهواية من جديد ؟!
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